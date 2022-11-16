Özgün Motorin (mazot) ve LPGye indirim gelecek mi? 16 Kasım motorin fiyatları
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Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? 16 Kasım motorin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araç sahiplerinin gündeminde. Bu kapsamda benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim araştırması yapan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Motorine dün gelen indirimin ardından benzin litre fiyatı için de indirim yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin ne kadar oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, 16 Kasım Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ve motorin ne kadar? Akaryakıt indirimi ne zaman gelecek, kaç lira indirim olacak? 16 Kasım il il güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatları

Ekim ayında motorin fiyatlarına uygulanan peş peşe zamların ardından son olarak 4 Kasım itibarıyla benzin fiyatlarına zam gelmişti. Motorin fiyatlarına 15 Kasım Salı günü itibarıyla indirim uygulanırken sevindiren bir haber de benzinden geldi. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe günü itibarıyla indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 77 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 15 Kasım'da motorin fiyatlarına 1 lira 56 kuruş indirim uygulanmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 KASIM ÇARŞAMBA)

İşte 16 Kasım 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

16 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.69 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

16 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.85 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.96 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

16 Kasım İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.86 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.99 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 T

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