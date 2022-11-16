Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? 16 Kasım motorin fiyatları Güncel akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araç sahiplerinin gündeminde. Bu kapsamda benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim araştırması yapan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Motorine dün gelen indirimin ardından benzin litre fiyatı için de indirim yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin ne kadar oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, 16 Kasım Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

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