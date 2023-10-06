Benzine indirim: İşte 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmeye başladı. Benzine 24 saat arayla yaklaşık 3 lira 25 kuruş indirim gelirken, bir indirim haberi de motorin için geldi. Benzinle fiyat farkı 6.5 TL'ye çıkan motorine 7 Ekim 2023 Cumartesi günü (bu gece yarası) 3 liraya yakın indirim geliyor.
Benzine indirim ne kadar?
Benzin fiyatlarına son bir haftada iki kere indirim yansıdı. 5 Ekim'de benzin fiyatlarında 2 lira 7 kuruş, 6 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da 33 lira 38 kuruşa, Ankara'da 33 lira 98 kuruşa, İzmir'de ise 34 lira 8 kuruşa geriledi. Motorine bu gece yarısı çok kallavi bir indirim geliyor.
Mazota indirim ne kadar?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 7 Ekim 2023 Cumartesi gününden yani bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 93 kuruş indirim geliyor.
İndirimli motorin fiyatları ne kadar?
2 lira 93 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37.2 liraya, Ankara'da 37.82 liraya, İzmir'de ise 37.97 liraya gerileyecek.
6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 33,46 TL
Motorin: 40,13 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL
Benzin: 34,11 TL
Motorin: 40,75 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL
İZMİR
Benzin: 34,21 TL
Motorin: 40,90 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL
Motorin fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Motorin fiyatı, aşağıdaki üç bileşenden oluşur:
Gümrüksüz rafineri fiyatı: Petrolün rafineriye giriş fiyatı, yani rafinerinin petrolü ithal etmek için ödediği fiyattır. Bu fiyat, petrolün türüne, kalitesine ve uluslararası piyasalardaki fiyatına bağlı olarak değişmektedir.
ÖTV: Motorine uygulanan özel tüketim vergisidir. Motorinin litre başına ÖTV oranına göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak.
EPDK payı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt satışlarından elde ettiği gelirdir.
Bu üç bileşenin toplamı, rafineri satış fiyatını oluşturur. Rafineri satış fiyatına KDV eklenerek, pompa satış fiyatı elde edilir.
Motorin fiyatı hesaplama formülü:
Motorin fiyatı (TL/litre) = Rafineri satış fiyatı (TL/litre) + KDV oranı