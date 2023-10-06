Asgari ücret, bir işverenin bir işçiye aylık olarak ödemesi gereken en düşük ücrettir. Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamalarına ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yöneliktir. Asgari ücret zammı, çalışanlar için önemli bir gelir artışı anlamına gelir. Asgari ücret zammı yılda bir defa yapılıyordu. Ancak korona salgını nedeniyle vatandaşların alım gücünü artırmak için asgari ücret temmuz ayında da zamlanmakta. Yeni asgari ücret zammı için tahminler de gelmekte. Peki 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret zammı haberleri ile ilgili tüm gelişmeler bu sayfada yer almakta.