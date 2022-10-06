Benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı?

Brent petrol fiyatının izlediği seyir, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarının ardından döviz kurununda aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına ardı ardına indirim gelmişti. Hem brent petrol hem de dolar kurunun yeniden hareketlenmesi nedeniyle benzin ve motorine zam da göründü. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü güncel mazot ve benzin fiyatı.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle benzinin litre fiyatı 74 kuruş zamla 20,60 TL'ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 25,61 TL oldu. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu açıklamıştı.

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Benzin ve motorin zammının ardından otogaz fiyatlarına 76 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.58 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.67 TL

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Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.69 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Oluşur?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

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Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Rafineri Fiyat Oluşumu

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı

Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

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