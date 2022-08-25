Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ne kadar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor. OPEC'in petrol fiyatlarının yeniden düşmeye başlamasıyla birlikte yaptığı açıklama sonrası petrol fiyatları yeniden yükeslişe geçti. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi neticesinde akarkayıt fiyatlarına zam gelmekte. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mazota zam var mı?

Güncel benzin motorin fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin litre fiyatı ne kadar?

Güncel benzin motorin fiyatları

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,14

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Motorin: 25,03

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,25

Motorin: 25,12

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,25

Motorin: 25,13