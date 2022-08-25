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Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ne kadar?

Motorin ve benzine zam ya da indirim olup olmadığı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile yükselişe geçen petrol fiyatlarına paralel olarak dolar kurunun da yükselmesine neden olmakta. Doların yukarı yönlü hareket etmesi ve küresel piyasalardaki son dakika gelişmeleri de akaryakıt fiyatlarında etkili olmakta. Brent petrol fiyatının 100 doların üzerinde seyretmesi ile birlikte gözler akaryakıt fiyatlarında. Peki benzin ne kadar? Benzine zam var mı? Motorin litre fiyatı kaç TL? Mazota indirim, zam var mı? İşe 25 Ağustos anlık motorin, benzin fiyatları

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL? 25 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin fiyatı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor. OPEC'in petrol fiyatlarının yeniden düşmeye başlamasıyla birlikte yaptığı açıklama sonrası petrol fiyatları yeniden yükeslişe geçti. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi neticesinde akarkayıt fiyatlarına zam gelmekte. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mazota zam var mı?

Güncel benzin motorin fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin litre fiyatı ne kadar?

Güncel benzin motorin fiyatları
Güncel benzin motorin fiyatları

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,14

Motorin: 25,03

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,25

Motorin: 25,12

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,25

Motorin: 25,13

Canlı altın fiyatları: 25 Ağustos 2022 aram altın çeyrek anlık altın fiyatları
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Canlı altın fiyatları: 25 Ağustos 2022 aram altın çeyrek anlık altın fiyatları

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