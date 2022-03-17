Özgün Kandil mesajları 2022 Resimli Berat Kandil mesajları ve sözleri
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Kandil mesajları: 2022 Resimli Berat Kandil mesajları ve sözleri

Berat kandili mesajları günün anlam ve önemini hatırlamak, dua niyetiyle iyi temennilerde bulunmak için Müslümanlar arasında birbirine gönderilmektedir. Mübarek üç ayların son kandili olan, on bir ayın sultanı olan Ramazan'ın müjdecisi olan Berat gecesi bugün tüm camilerde akşam namazından sonra yatsı namazından önce coşkuyla idrak edilecek. Mesaj yoluyla ya da gönderi paylaşmak isteyenler için bu yazımızda anlamlı, kısa, resimli, dualı, hadisli ve ayetli kandil mesajlarını derledik. İşte, 17 Mart 2022 resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri için en güzel seçenekler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Kandili mesajları: 2022 Resimli Berat Kandil mesajları ve sözleri: Berat kandilin mübarek olsun
Berat kandiliniz mübarek olsun

Berat kandili mesajlarını görmek için hemen tıkla. 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek olan Berat kandili Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul ediliyor. Müslüman alemi için oldukça değerli olan bu kandil gecesinde sizler de yakınlarınıza mesajlar ile hayırlı dileklerinizi iletebilirsiniz. 2022 Berat kandili mesajlarının resimli ve en güzel olanlarını sizler için seçtik. İşte Berat kandili hakkındaki detaylı bilgiler ve mesajlar.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. İyi Kandiller…

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Berat kandiliniz mübarek olsun

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Berat kandilin mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece beraat kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Berat kandilidir. Yani bu gece ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed (s.a.v)'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. En güzel, en hayırlı kandiller sizlerle olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Berat Kandilin mübarek olsun…

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. İyi kandiller…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.

Sâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Beraat kandilini kutlarım Allah'a emanet olun

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı

Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı
Resimli berat kandili mesajı

BERAT NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir.

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:

“Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

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