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Berat kandili ne zaman: 2022 Berat gecesi hangi gün?

4 mart 2022 tarihinde şaban ayına giriş yapıyoruz. Şaban ayının gelmesiyle Berat kandilinin tarihi oldukça merak edilenler arasında. Berat kandili ne zaman? 2022 Berat gecesi hangi güne denk geliyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Berat kandili ne zaman: 2022 Berat gecesi hangi gün? Berat ne demek?
​Berat kandili ne zaman: 2022 Berat gecesi hangi gün?

4 mart 2022'de şaban ayına giriş yapmış oluyoruz. Şaban ayı aynı zamanda berat kandilinin olacağı ay. Peki, Berat kandili ne zaman? 2022 Berat gecesi hangi güne denk geliyor? Gelin beraber bakalım.

Berat kandili ne zaman? 2022 Berat gecesi hangi güne denk geliyor?

  • Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

Berat ne demek?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır

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