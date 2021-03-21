Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün? (2021)

Berat kandili olarak kutlanan berat gecesi, günahlardan berat olarak nitelendirilir. Üç aylar içerisinde Ramazan ayından önceki son kandildir. Berat kandili, Şabanın 15'inci gecesi olarak kutlanır. Sened yönünden tartışmalı da olsa Berat gecesine dair bazı hadislerde bulunmaktadır. Bu yazımızda Berat gecesinin ne zaman olduğunu, hangi güne denk geldiğini, ilgili hadisleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet tarafından belirlenen 2021 dini günler takvimine göre, Berat Kandili bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk gelecek.

BERAT GECESİYLE İLGİLİ HADİSLER

Berat gecesiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. Bu hadislerin zayıf ve sahih olduğu yönünde alimler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Berat gecesiyle ilgili en meşhur hadis ise şöyledir:

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Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Berat ile ilgili hadisleri rivayet eden hadis alimleri bu hadislerin zayıf olduğunu da belirtmişlerdir.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir.

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BERAT NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir.