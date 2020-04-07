Berat kandilinde Modanisa canlı yayın konuğu Selman Okumuş

Evde kaldığımız süreyi daha keyifli hale getirmek için #ModanisaİleEvde kal hashtag'iyle instagram hesabından canlı yayınlar yapan Modanisa, Berat kandili kutlaması için bugün saat 21.30’da Türkçe Uluslararası ezbere "Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmalarında" aldığı derecelerle bilinen Selman Okumuş’u instagram hesabına canlı yayın konuğu olarak alacak.

#ModanisaİleEvdeyiz instagram canlı yayınları diyetisyen, psikolog gibi konusunun uzmanı sevilen kişileri ağırlamaya devam edecek. Canlı yayınlara katılmak için, Modanisa instagram hesabını takip edebilirsiniz: www.instagram.com/modanisa/