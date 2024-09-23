Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar (kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suç) ve ihlaller için genel af ilan etti. Söz konusu kararnamenin hükümleri, saklanan ve yargıdan kaçanların yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmaları halinde uygulanacak.

Beşşar Esad'ın genel af yasası hangi tarihleri kapsıyor?

SANA'nın açıklamasında şöyle denildi: "Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar ve ihlaller için genel af sağlayan bir Kanun hükmünde kararname yayınladı.

Kararnamede, Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülmektedir.

Beşar Esad genel af ilanı hangi suçları kapsamıyor?

Bu kararnamenin hükümleri, saklanan ve adaletten kaçanları, yurt içinde üç ay, yurt dışında ise dört ay içinde teslim olmadıkça kapsamamaktadır. Kararnamede ayrıca, topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı cünhalar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler dışındaki tüm cünhalar ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af öngörülmektedir. K.H. Kararname doğrultusunda gelen bu af, inşaat kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunundaki cünhaları da kapsamamaktadır. Bu af, kişinin malına saldırı içeren cünhalarda mağdur için kişilik hakkı saklı kamlak kaydıyla tazminat talep etmektedir"

Esad'ın genel af kararı ne anlama geliyor?

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, af kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararname aracılığıyla Suriye yönetiminin, uluslararası topluma ulusal uzlaşma ve yaptırımların hafifletilmesinden yana olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi. "Af kararı askeri ve siyasi muhalefeti kapsamıyor." diyen Mustafa, ayrıca kararın, ordudan silahını alarak ayrılan askerleri kapsamadığını dile getirdi.

Türkiye’deki güncel mülteci sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay Türkiye’deki güncel mülteci sayılarını açıklamıştı. Yerlikaya, "Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" bilgisini verdi.







