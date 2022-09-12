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Süper Lig 6. hafta kapanış maçları: Beşiktaş - Başakşehir maç saati kaç?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ile oynayan ve hoş olmayan saha olayları yaşayan Beşiktaş, Başakşehir maçını kazanmanın planlarını yapıyor. Siyah beyazlı ekip 13 puana sahipken, Başakşehir ise 10 puanı bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın hakemi kim, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de kapanış maçlarıyla heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın akşam karşı karşıya gelecek.

19:00'da başlayacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Welinton ve Dele Alli bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11'ler

  • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, N’Koudou Weghorst
  • Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka

Beşiktaş maç saatini beklemeye başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde oyuncular aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

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