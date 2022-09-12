Süper Lig 6. hafta kapanış maçları: Beşiktaş - Başakşehir maç saati kaç?

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de kapanış maçlarıyla heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın akşam karşı karşıya gelecek.

19:00'da başlayacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Welinton ve Dele Alli bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11'ler

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, N’Koudou Weghorst

: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, N’Koudou Weghorst Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka

Beşiktaş maç saatini beklemeye başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde oyuncular aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

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