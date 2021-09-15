Özgün Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına bu akşam çıkıyor. Siyah-Beyazlılar C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
​Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı bu akşam.

Süper Lig'de 4 maçta gol yemeyerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'la sahasında karşılaşacak. Alex Teixeira, Vida ve N’Koudou sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah beyazlıların bu önemli maçında Alex Teixeira ve Vida sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Georges-Kevin N'Koudou da, sakatlığı nedeniyle bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

  • Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

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Borussia Dortmund'un kamp kadrosu

Ayrıca Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.

Borussia Dortmund’un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle:

  • "Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf."


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Sergen Yalçın'ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.
AA
Mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

Gözler Pjanic ve Batshuayi'de olacak

Oynanacak karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.

Avrupa kupalarında 225. maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 45. maç

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.

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