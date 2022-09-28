Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının dev maçında Beşiktaş pazar günü Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. TFF'den derbinin hakemine ilişkin açıklama geldi. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbi hakemi kim?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi hakemi kim?

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek.

Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev derbide Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.

Mücadele öncesinde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş ligin 4. sırasında yer alırken 6 maçta 13 puan toplayan Fenerbahçe ise ligin 6. sırasında bulunuyor.

En fazla maç yöneten hakemler hangileri?

Süper Lig’in ilk 7 haftasında 4’er maça çıkan Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Bahattin Şimşek ve Volkan Bayarslan en çok düdük çalan hakemler oldu. Bu sezon en az görev alan hakemler ise 1’er defa ile Erkan Özdamar, Halil Umut Meler ve Tugay Kaan Numanoğlu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in söz konusu süreçte yönettiği tek müsabaka Beşiktaş-Medipol Başakşehir olarak dikkat çekti.

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Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan ise gösterdikleri kırmızı kartlarla adeta takımların korkulu rüyası oldu. 7 haftada 3’er maçta görev alan Palabıyık ile Kalkavan, 3’er kez kırmızı kartlarına başvurdu. Söz konusu dönemde çıkan 20 kırmızının 6’sı bu iki hakemden geldi.

Volkan Bayarslan

Volkan Bayarslan kimdir?

1978 yılında Erzurum'da doğan Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı. Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikspor takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan AĞRISPOR 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu.

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Volkan Bayarslan

1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı. Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.