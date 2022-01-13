Özgün Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Şifresiz mi?
ÖZGÜN HABERLER

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 21. hafta maçı heyecanı devam ediyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu merak kazandı. Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mustafa Savranlar yapacak. Peki Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Şifresiz mi?
bjk gaziantep fk

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın ayrıntıları merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Gaziantep FK'nın kozlarını paylaşacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Emirhan, Güven, Larin, Batshuayi

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Mendyl, Kitsio, Merkel, Recep, Maxim, Sagal, Cenk Şahin, Muhammet Demir

ABDden Rusya çıkışı

ABD'den Rusya çıkışı

'​Diplomasiye de hazırız ekonomik yaptırımlara da.'
Antalyada pes dedirten olay

Antalya'da 'pes' dedirten olay

Araba kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı.
Halk TVde AK Partiye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular

Taraftarlarına veda etti

Taraftarlarına veda etti

​Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını duyurdu.

​Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Biri çocuk 2 kişi yaralandı

​Bağdat'ta füzeli terör saldırısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.