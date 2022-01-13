Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın ayrıntıları merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Gaziantep FK'nın kozlarını paylaşacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Emirhan, Güven, Larin, Batshuayi
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Mendyl, Kitsio, Merkel, Recep, Maxim, Sagal, Cenk Şahin, Muhammet Demir