Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Şifresiz mi? Süper Lig'de 21. hafta maçı heyecanı devam ediyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu merak kazandı. Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mustafa Savranlar yapacak. Peki Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

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