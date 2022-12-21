Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. Maç saati ve yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı bugün saat 21:00’da Vodafone Park’da oynanacak. Maç A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇ KADROLARI
BEŞİKTAŞ
MUHTEMEL 11
1 KAL Ersin Destanoğlu
2 DEF V. Rosier
3 DEF T. Talha Sanuç
23 DEF Welinton
77 DEF C. Umut Meraş
7 ORT G. N'Koudou
8 ORT Salih Uçan
13 ORT Atiba Hutchinson
15 ORT N. Redmond
83 ORT Gedson Fernandes
40 FOR J. Muleka
ŞANLIURFASPOR
MUHTEMEL 11
5 İbrahim Sürgülü
6 Feyyaz Belen
8 Cumali Bişi
9 Kemal Rüzgar
10 Behlül Aydın
18 Erkam Develi
20 Şahin Fıstıkcı
45 Aydın Bağ
61 Semih Karadeniz
74 Mert Çapar
93 Barış Gök