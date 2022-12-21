Özgün Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş evinde 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. 2 takımda son dört maçından galibiyetle ayrıldı. Futbolseverler Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. Maç saati ve yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı bugün saat 21:00’da Vodafone Park’da oynanacak. Maç A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ KADROLARI

BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11

1 KAL Ersin Destanoğlu

2 DEF V. Rosier

3 DEF T. Talha Sanuç

23 DEF Welinton

77 DEF C. Umut Meraş

7 ORT G. N'Koudou

8 ORT Salih Uçan

13 ORT Atiba Hutchinson

15 ORT N. Redmond

83 ORT Gedson Fernandes

40 FOR J. Muleka

ŞANLIURFASPOR

MUHTEMEL 11

5 İbrahim Sürgülü

6 Feyyaz Belen

8 Cumali Bişi

9 Kemal Rüzgar

10 Behlül Aydın

18 Erkam Develi

20 Şahin Fıstıkcı

45 Aydın Bağ

61 Semih Karadeniz

74 Mert Çapar

93 Barış Gök

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