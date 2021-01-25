Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (ÖZET)

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 44 yaptı ve sezonun ilk devresini zirvede tamamladı.

Süper Lig'in 21inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, 39’uncu dakikada Tripic’in attığı golle devreye 1-0 geride gitti. 49’uncu dakikada Adem Ljajic ile skora denge getiren Beşiktaş, 77’nci dakikada Aboubakar’ın attığı golle maçı kazandı.

15’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Altı pasın hemen önünde Aboubakar’ın yatarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

32’nci dakikada Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mihojevic ile topa yükselen Aboubakar, topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak, VAR’dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

39’uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Zulj’un şutunda top kaleci Ersin’den döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Tripic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45 2’nci dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal’ın ortasında kaleci İrfan Can’ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Mensah’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ (İKİNCİ YARI)

49’uncu dakikada skora denge geldi. Ghezzal’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic’in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

54’üncü dakikada Atiba’nın çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Ndiaye’nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Halil’in vuruşunda kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

60’ıncı dakikada gelişen Göztepe atağında N’Sakala’nın müdahale ettiği top Ndiaye’nin önünde kaldı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci Ersin’den sıyrılmak isterken, genç kaleci topun sahibi oldu.

73’üncü dakikada sol kanatta topla hareketlenen N’Koudou ceza sahası içindeki Aboubakar ile yaptığı duvar pası sonrasında sol çaprazda şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

77’nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar’ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can’ın sağından ağlara gitti: 2-1.

88’inci dakikada Göztepe savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında topa buluşan Josef, pasını bekletmeden N’Koudou’ya verdi. Ceza sahasında topu sol ayağına alan N’Koudou’nun vuruşunda kaleci İrfan Can ayaklarıyla gole izin vermedi.

90’ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre’nin pasıyla savunma arkasına sarkan N’Koudou, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri geldi.

90 3’üncü dakikada Göztepe savunmasının içeri doldurduğu topta Mihojevic kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ÖZET

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, N’Sakala xx, Josef xxx, Atiba xx (Dorukhan dk. 65 xx), Mensah x (Ljajic dk. 46 xxx), Ghezzal xxx (Gökhan Töre dk. 65 xxx), Larin xx (N’Koudou dk. 65 xx), Aboubakar xxx

Yedekler: Utku, Rıdvan, Oğuzhan, Serdar Saatçi, Atakan, Gökhan Töre, Necip

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: İrfan Can xx, Murat Paluli x, Titi xx, Mihojevic x, Berkan Emir xx, Nwobodo xx, Soner xx (Ideye dk. 80 ?), Halil Akbunar xx (Diabate dk. 85 ?), Tripic xx (Napoleoni dk. 85 ?), Peter Zulj xx (Kubilay Sönmez dk. 80 ?), Cherif Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Burekovic, Atınç, Alpaslan Öztürk, Beykan Şimşek

Teknik direktör: Ünal Karaman

Goller: Adem Ljajic (dk. 48), Aboubakar (dk. 77) (Beşiktaş), Tripic (dk. 39) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rosier, Ersin, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Ndiaye, Soner, Zulj (Göztepe)

SÜPER LİG PUAN DURUMU









ZOR BİR İKİNCİ YARI BİZİ BEKLİYOR



Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenerek ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligin ilk yarısını lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ocak ayında zor bir periyot yaşadıklarına dikkati çekerek, "Rakip de iyi mücadele etti. Zaman zaman oyuna ortak oldular ama takım olma özelliğimiz çok ön plana çıktı. Özellikle ikinci yarıda oyuna attığımız oyuncularla takım biraz daha toparlandı. Zor da olsa önemli galibiyet aldık, ilk yarıyı lider bitirmek çok önemliydi." dedi.

Zor süreçlerden geçerek zirveye ulaştıklarını vurgulayan Yalçın, "Kötü başladığımız, istediğimiz gibi organize olamadığımız sezon başlangıcı sonrasında toparlanarak hak ettiğimiz şekilde lider bitirdik. Bazı maçları kazanmak zordur. 7 günde üç maç oynadık, kolay değil. Göztepe karşısında takım ikinci yarıda yorgunluk belirtileri de gösterdi. Bunlar normal. Hamleler yaparak oyuncularımızı daha diri tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran beğeni Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza, mücadele sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Brezilyalı futbolcu gönderisinde, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!" ifadelerine yer verdi.Josef'in bu paylaşımına vatandaşı Hulk'tan beğeni geldi. Yıldız golcünün bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarların transfer beklentisinin artmasına neden oldu.İşte o paylaşım ve Hulk'un beğenisi;Beşiktaş'ın en büyük transfer hedefi ortaya çıktı: Hulk ile görüşüyoruz

"Çok zor ikinci yarı bizi bekliyor"



İlk yarıda yakaladıkları başarıyı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini belirten Yalçın, "Çok zor ikinci yarı bizi bekliyor. Herkes için zor olacak. İyi hazırlanmalıyız, sahada çok fazla mücadele etmeliyiz, koşmalıyız, konsantrasyonumuz üst düzey olmalı. Bunu yaparsak sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin de yavaş yavaş takıma girmeye başladığını kaydederek, "İkisi de iyi antrenman yapmaya başladı. Fizik olarak yükseliyorlar. Bizim için ikisi de önemli transfer. Uzun zamandır yoklardı. İki oyuncu kazandığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimden bir santrfor daha alınması yönünde talepte bulunduklarını aktaran Yalçın, "Şartlar uygun olur mu bilmiyorum. Mümkün olursa, ekonomi uygun olursa bir santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bunun olması gerektiği ile ilgili raporumu yönetime verdim. Olmazsa yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, yoğun bir tempoda gittiklerine dikkati çekerek, "Üç maç bana bile ağır geliyor, oyunculara nasıl ağır gelmesin? Hepsi 10 kilometrenin üzerinde koşuyor. Çocuklar özveriyle en iyisini yapmaya çalışıyor. Rakip ilk yarıda bir kez geldi ve golü buldu. İki golümüz VAR'dan döndü. Yediğimiz golün ardından takım reaksiyon gösteriyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için çaba gösteriyorlar." yorumunu yaptı.

Bulundukları pozisyonun mutluluk verici olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreve başladığımdan pandemi başladı. Seyircisiz oynuyoruz. Zor süreçte görev aldık, işimiz kolay değil onu biliyoruz. Büyük takımda çalışmak çok zor. Sonuçlar muhakkak iyi olmak zorunda, mecbursunuz. Onun dışındaki sonuç bizi kurtarmıyor. Hepimiz taraftarımızı mutlu etmek için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."