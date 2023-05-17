Beşiktaş- Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı. Şampiyonluğu ve küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçların yer alması nedeniyle tüm mücadeleler aynı saatte oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.