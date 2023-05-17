Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı. Şampiyonluğu ve küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçların yer alması nedeniyle tüm mücadeleler aynı saatte oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.