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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

15:51 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş- Adana Demirspor

Beşiktaş- Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı. Şampiyonluğu ve küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçların yer alması nedeniyle tüm mücadeleler aynı saatte oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.



#beşiktaş
#adana demirspor
#süper lig
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