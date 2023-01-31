|
Özgün

Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferi için Konyaspor ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifiyle Konyaspor'u ikna etti. Konyaspor'da 199 maçta 17 gol, 16 asistlik bir performans sergileyen Hadziahmetovic, 6, 8 ve 10 numara olarak görev yapabiliyor. Peki Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında?

11:25 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Amir Hadziahmetoviç

Amir Hadziahmetoviç

Beşiktaş, transferi için yoğun çaba harcadığı Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı. Konyaspor, 3.2 milyon euroluk ödemeyi kabul etti. 1.2 milyon euro maaş alacak olan Amir, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Amir Hadziahmetovic hayatı

Amir Hadziahmetovic kimdir?

Amir Hadziahmetoviç, 8 Mart 1997 tarihinde doğdu. Bosnalı millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynamaktadır.

Altyapı kariyerine 2009 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımında başladı. Profesyonel kariyerini 2014 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo takımında başladı. 47 maçta (3 gol 5 asist) performans sergiledi. Daha sonra profesyonel kariyerini Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda Konyaspor formasıyla 171 maça çıktı ve 11 gol 10 asistlik katkı sağladı. 2016-2017 yılında Türkiye Kupasını kazandı.



#Amir Hadziahmetovic
#beşiktaş
#Amir Hadziahmetovic hayatı
2 saat önce
default-profile-img
Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı
Kartlı ödemeler 2022'de rekor kırdı
Hatay'da heyecanlandıran keşif: 38 noktada tespit edildi
BM, Taliban'dan Afgan kadınlar için ilave izinler istedi
25 Destek projesiyle
Muğla'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.