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Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın detayları belli oldu.

15:31 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş, Bodo/Glimt

Beşiktaş, Bodo/Glimt

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman ısınma koşularıyla başladı. Stretching çalışmasıyla devam eden antrenman, ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Yardımcı Antrenör Hari Vukas, antrenman öncesi saat 16.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü Aspmyra Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

İki takımın da grupta şu ana kadar henüz galibiyeti bulunmuyor.



#Beşiktaş
#Bodo/Glimt
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
1 saat önce
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