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CANLI: Beşiktaş Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini canlı izlemek ve canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının hakemi Halil Umut Meler. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak ve maç beinSPORTS kanalından canlı olarak izlenecek. İşte Beşiktaş Fenerbahçe CANLI skor takibi ve canlı anlatımı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Fenerbahçe CANLI
Beşiktaş Fenerbahçe CANLI

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini canlı izlemek ve canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak. İşte Beşiktaş Fenerbahçe CANLI skor takibi ve canlı anlatımı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 11'LERİ

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Atiba, Ghezzal, Lajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pelkas, Samuel-Osayi, Samatta

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI İZLE

Beşiktaş Fenerabahçe maçı canlı nasıl izlenir?
ÖZGÜN
Beşiktaş Fenerabahçe maçı canlı nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ STADA ULAŞTI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için stada ulaştı. Siyah-beyazlılar maçın başlamasına 1,5 saat kala Vodafone Park’a geldi. Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park’a geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden polis eskortları eşliğinde ayrılan kafile, mücadelenin başlamasına 1,5 saat kala stada ulaştı.

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