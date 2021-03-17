Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim? Derbi ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Mart Pazar günü oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Vodafone Park Stadı’nda 21 Mart Pazar günü saat 19:00’da oynanacak mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa yapacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:
- 19 Mart Cuma:
- 16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
- 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
- 20 Mart Cumartesi:
- 13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
- 16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
- 16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
- 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
- 21 Mart Pazar:
- 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
- 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
- 16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
- 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler