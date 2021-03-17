Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim? Derbi ne zaman?

Ekonomi

Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.