Beşiktaş Gaziantepspor maç özeti ve golleri izle. Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP ÖZET

10. dakikada Gaziantep’in kazandığı serbest vuruşta, Maxim’in ortasında ceza sahası içinde Olkowski’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

15. dakikada Ghezzal’ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, önce kaleciye şık bir çalım attı, ardından da topu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Aboubakar’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton’un şutu az farkla üstten auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal’ın ortasında ceza sahası içinde Rosier vuruşu kaleci Günay’da kaldı.

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45. dakikada sol tarafta topla buluşan Rıdvan’ın orta şut karışımında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Dönen topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Gaziantep’in kazandığı serbest vuruşta Maxim’in ortası sonucu ceza sahası içinde oluşan karambolde Miranda’nın şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.

72. dakikada Larin’in ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza alanı içine girdi. Tosca’dan şık bir çalımla ayrılan Aboubakar, çektiği şutla topu filelere gönderdi. 2-0

75. dakikada sağ kanatta Rosier’in ortasını göğsünde yumuşatan Aboubakar’ın ardından çektiği sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

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83. dakikada Josef’in savunma arkasına gönderdiği pasta sol tarafta topla buluşan Mensah’ın ceza alanı içine girerek çektiği şutta kaleci Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.

86. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı içi sağ çaprazda alan Enver Cenk’in sert şutunu kaleci Ersin kontrol etti.

89. dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ersin, rakibi Dicko’yu müdahalesiyle yere düşürdü. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada beyaz noktaya gelen Dicko, topu kaleci Ersin’in altından filelere gönderdi. 2-1

90 2. dakikada gelişen Gaziantep atağında Djilobodji’nin indirdiği hava topuna sol çaprazda Riberio sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

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BEŞİKTAŞ GAZİANTEP ÖZET İZLE

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, Rıdvan xxx, Josef xx, Atiba xxx, Adem Ljajic xx (Gökhan Töre dk. 69 x), Ghezzal xx (Mensah dk. 80 ?), Larin xx (N’Koudou dk. 86 ?), Aboubakar xxx

Yedekler: Utku, Montero, N’Sakala, Dorukhan, Necip, Oğuzhan, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Günay x, Olkowski x, Miranda xx (Ribeiro dk. 78 x), Djilobodji x, Tosca xx, Güray x (Morais dk. 39 x), Vetrih x, Osama Rashid x (Andre Sousa dk. 68 x), Maxim xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 78 x), Kenan Özer x (Enver Cenk dk. 68 x), Dicko x

Yedekler: Çağlar, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Kozulj, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Aboubakar (dk. 15 ve 72) (Beşiktaş), Dicko (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Welinton, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Vetrih (Gaziantep FK)

Beşiktaş, 4 maç sonra gol yedi

Gaziantep FK’yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü.

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. 15 ve 72. dakikalarda Aboubakar’ın golleriyle skoru 2-0’a getiren siyah-beyazlılar, 90. dakikada Dicko’nun penaltıdan attığı golle, 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından iç sahada Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0’lık skorla geçmişti. Bay geçilen haftanın ardından sahasında Denizlispor’u 3-0 yenen Sergen Yalçın’ın ekibi, hafta içinde oynanan karşılaşmada da Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0’lık skorla ayrıldı. 4 maçta kalesini gole kapatan ve 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında son dakikada penaltıdan yediği golle bu seriyi bozdu ancak sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 60’a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

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Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

Gaziantep FK’yı konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon iç sahada oynanan Başakşehir maçında, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasında ve ilk yarının son maçı olan Göztepe maçlarında sarı kart gören başarılı teknik adam, Gaziantep FK mücadelesinin 52. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Welinton’un rakibine yaptığı hareket sonrasında Hakem Mete Kalkavan’a itiraz eden Sergen Yalçın, gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. sarı kartını görmüş oldu. Sergen Yalçın, önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanında oynanacak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

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Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden Beşiktaş’ta ilk 11’de 3 değişiklik yaşandı. Ersin, Rıdvan ve Ljajic, Gaziantep karşısında ilk 11’deki yerini aldı.

Süper Lig’in 29. haftasında ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK’yı konuk eden Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu. Hafta içinde Yeni Malatyaspor karşısına çıkan 11’den 3 değişiklik yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Adem Ljajic’i kadroya dahil etti. Bu oyuncular ilk 11’e dönerken, Utku Yuvakuran, Fabrice N’Sakala ve Necip Uysal ise kulübeye geçti. Beşiktaş’ın Gaziantep FK karşısındaki 11’i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar.