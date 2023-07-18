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Beşiktaş hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd Zsory takımıyla karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, Macar rakibiyle ilk karşılaşmasında sahadan Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson'un attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı. Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı saat 19.00'da başlayacak. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

09:27 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd Zsory takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

18 Temmuz Salı günü MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş hazırlık maçı sonuçları

Siyah beyazlılar, Macar rakibiyle ikinci kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 8 Ocak 2020 tarihinde Mezokövesd Zsory ile yine hazırlık maçı yapmış ve sahada Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson'un attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı.

Siyah beyazlılar Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti.

Beşiktaş-Strasbourg maçı ne zaman?

Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.

#Beşiktaş
#Mezokövesd Zsory
#Strasbourg
25 dakika önce
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