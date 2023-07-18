Beşiktaş hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd Zsory takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
18 Temmuz Salı günü MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş hazırlık maçı sonuçları
Siyah beyazlılar, Macar rakibiyle ikinci kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 8 Ocak 2020 tarihinde Mezokövesd Zsory ile yine hazırlık maçı yapmış ve sahada Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson'un attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı.
Siyah beyazlılar Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti.
Beşiktaş-Strasbourg maçı ne zaman?
Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.