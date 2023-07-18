Beşiktaş hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd Zsory takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Siyah beyazlılar, Macar rakibiyle ikinci kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 8 Ocak 2020 tarihinde Mezokövesd Zsory ile yine hazırlık maçı yapmış ve sahada Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson'un attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı.