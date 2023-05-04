Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç bilgisi ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLER

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamadı ancak bu karşılaşmaların dördünden puan çıkardı (4B 1M).

Antalyaspor'a konuk olduğu son 19 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden (13G 5B) ve bu mağlubiyeti Eylül 2013'te alan Beşiktaş (0-2), bu deplasmanda yedi maçtır rakibine yenilmiyor (5G 2B).

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor (3M), lig tarihinde ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı bir sezonda dört iç saha galibiyeti almak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen ve bu süreçte mağlubiyet almayan tek takım olan Beşiktaş (8G 2B), aynı zamanda en fazla puan toplayan (26) ve en yüksek gol averajına sahip (+16) ekip konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor (10). Beşiktaş ise şu ana kadar rakiplerinin yaptığı hatalar sonucu dört gol buldu.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ANTALYASPOR

90 Helton Leite

3 Cemali Sertel

7 Bünyamin Balcı

21 Ömer Toprak

89 Veysel Sarı

6 Erdal Rakip

8 Fernando

16 Fredy

70 Doğukan Sinik

9 Haji Wright

20 Sam Larsson

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

2 Valentin Rosier

6 Omar Colley

25 Arthur Masuaku

26 Romain Saiss

8 Salih Uçan

15 Nathan Redmond

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

9 Cenk Tosun

10 Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM ETTİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.

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