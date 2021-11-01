Özgün Beşiktaşın Sporting Lizbon kafilesi belli oldu Beşiktaşta eksik 5e yükselti
ÖZGÜN HABERLER

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon kafilesi belli oldu: Beşiktaş'ta eksik 5'e yükselti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile mücadele edecek Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu. Çarşamba günü oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ta eksik 5'e yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Beşiktaşın Sporting Lizbon kafilesi belli oldu: Beşiktaşta eksik 5e yükselti
Arşiv

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te Sporting ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev’in yardımcılıklarını Igor Demeshko ile Maksim Gavrilin yapacak. Kirill Levnikov dördüncü hakem olacak.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Sporting mücadelesi kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

  • "Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira."

Öte yandan Beşiktaş'ta eksik 5'e yükseldi. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Domagoj Vida'nın tedbir amaçlı olarak Sporting kafilesinde yer almadığı belirtildi.

Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SPOR
Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.