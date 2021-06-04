Özgün Besmele nedir, anlamı ne demek? Besmele Arapça yazılışı nasıl?
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Besmele nedir, anlamı ne demek? Besmele Arapça yazılışı nasıl?

"Bismillâhirrahmânirrahîm" ne demek? sorusunun cevabı yazımızda. Besmele, Kur'an'da ve hadislerde farklı yerlerde geçmektedir. Besmelenin Türkçe anlamı, Allah'ın adıyla demektir. Fakat terim anlamı geniştir. İslam alimleri de beslemenin hikmetleri üzerine bir çok eser telif etmişlerdir. Özellikle Kur'an okuma ve bir işe başlamada besleme çekmeye büyük önem verilmektedir. Peki besmele nedir, ne anlama geliyor? Besmele Arapça yazılışı nasıldır? İşte tüm detayları.

Cengiz Gönültaş Diğer
Besmele nedir, anlamı ne demek? Besmele Arapça yazılışı nasıl?
Besmele nedir, ne anlama geliyor, ne zaman, nerede söylenir? sorularının yanıtı haberimizde.

Besmele nedir, ne anlama geliyor, ne zaman, nerede söylenir? sorularının yanıtına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığından edindiğimiz bilgilere göre bu soruların detaylarını sizlerle paylaştık.

BESMELE NE DEMEK?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen "Bismillâhirrahmânirrahîm" âyetinin adıdır. Besmeleye "Allah'ın adını anmak" anlamına gelen "tesmiye" de denir. Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. Tevbe sûresi hâriç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil birer âyettir. Ancak o sûreye dahil değildir. Peygamberimiz (a.s.) her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiştir. Kur'ân okumaya, bir şey yiyip içmeye ve bir işe başlanırken besmele çekilir. Kur'ân'da Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmeyeceği bildirilmiştir (En'âm, 6/121). Besmele çeken insan; başka bir varlık adına değil sâdece Allah adına, O'nun rızası için ve O'nun izniyle başlıyorum, demiş olur. Besmelede Yüce Yaratıcının üç ismi geçmektedir: Allah, Rahman ve Rahim. Besmele çeken Kur'ân okumuş ve Allah'ı anmış olur.

RAHMAN NE DEMEK?

Rahman; Dünya'daki bütün yaratıklara rızık ve sayısız nimetler veren anlamına gelmektedir. Rahman adı Kur’anı Kerimde 57 defa geçmektedir. Rahman ismi kullarından hiç birine verilmez. İyilere de, kötülere de rahmet eden.

RAHİM NE DEMEK?

Rahim; Ahirette yalnız Müslümanlara merhamet eden anlamına gelmektedir. Rahim adı Kur’anı Kerimde 115 defa geçmektedir. Rahim insanlarda isim olarak kullanılabilir. Ahzap suresi 43. ayet'te der ki; "Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir."

BESMELE ARAPÇA YAZILIŞI

Gündelik hayatta Arapça bazı harf ya da cümlelere ihtiyaç duyuluyor. Çok sık kullanılan ifadelerden birisi de besmeledir. Özellik besmelenin Arapça yazılışı da sorgulanıyor. İşte besmele Arapça yazılışı:

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

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