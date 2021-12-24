Betül Miralay Tesettür Giyimde Aksesuar Kullanımındaki İpuçlarına Değindi

Tesettür giyimin ön plana çıktığı günümüzde, aksesuar kullanımının nasıl olması gerektiği de büyük önem taşımaya başladı. Büyük ve çekici kolyelerden daha basit ve sade bilekliklere kadar farklı tarzda aksesuarlar tesettür giyimde kullanılıyor. Genellikle sade ve tek renk tuniklerin üzerine büyük taşlara sahip kolyeler kullanılıyor. Bunun yanı sıra ince altın renk bileklikler sade kıyafetler ile güzel bir uyum yakalıyor. Örtüler üzerinde şapka ve bandanalar da günümüzde oldukça sık kullanılan aksesuarlardan.

Betül Miralay;" Tesettür modası kapsamı altında günümüzde bulunan seçenekler çok fazla. Bu nedenle üreticiler tesettür dünyasında modaya yön veren bireylerin istekleri doğrultusunda bir üretim gerçekleştiriyor. Her bir kadının modayı takip eder iken aynı zamanda modaya yön verdiğini görebiliyoruz. Modern çağ tesettür giyiminde ön plana çıkan parçalar: uzun tunikler, elbiseler, kap ve feraceler, bol paça pantolonlar, trençkotlar, modern minimal çizgiye sahip tunikler, mom jeanler, baş örtüsü üzerine bandana ve şapkalar olarak sıralanıyor. Gerek şapka gerekse de bandana kullanımı tesettürlü kadınları oldukça sportif gösterebiliyor. Örnek olarak öğrencilere çok sık tercih edilen bandanalar ile tesettür sweatshirtleri kombinlemelerini öneriyorum. Bu sayede günümüz tesettür modasında aksesuar kullanımını özgün bir biçimde yakalamış oluyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Betül Miralay'dan Tesettür Modasına Yönelik Açıklamalar

Tunikler ile yapılan parçaların hem spor olabilmesi hem de şık durabilmesine değinen Betül Miralay aynı zamanda; " Tuniklerde dik çizgiler değil yatay çizgiler kullanılmalıdır. Şık mekanlar için parlak ve ağır kumaşların yanı sıra sadeliği seven kadınların parıltısız ve tek renk parçalar kullanması önerilmektedir. Her bireyin kendisini tamamlamak isteyeceği parça aynı olmamalı, bir insanın giyince iyi hissettiği parça bir diğerine iyi gelmeyebilir. Bu nedenle bir insan aynada kendini nasıl görmek istiyor ise gardırobunu ona göre doldurmalıdır. " şeklinde konuştu. Bu öneriler aksesuar kullanımı konusunda da geçerli.