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Bilecik seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Bilecik seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 167.113 seçmenin olduğu Bilecik’te 670 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 153.703 oyun 150.553’ü geçerli sayıldı. Bilecik’te seçime katılım oranı % 92 oldu. Seçim sonuçlarına göre Bilecik’te kazanan 2 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Bilecik’te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bilecik milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bilecik seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

11:16 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bilecik seçim sonuçları

Bilecik seçim sonuçları

Bilecik seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Bilecik’te seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Bilecik seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonuçları,
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Bilecik 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

na göre % 49.9 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 41,3 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Bilecik’te aldığı oy oranı ise % 8.1 oldu.

Bilecik milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 37.2’sini alırken CHP % 26.7 oranında oya sahip oldu. Bilecik’te İYİ Parti % 12.2, MHP % 10.3, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı.

Bilecik’te kazanan milletvekilleri kim oldu?

Halil Eldemir AK Parti

Yaşar Tüzün CHP

AK PARTİ BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HALİL ELDEMİR

2. HÜSNÜ ERSOY

MHP BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM BAĞ

2. TACETTİN GÜVEN

CHP BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. YAŞAR TÜZÜN

2. VEDAT KAZICI

İYİ PARTİ BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HALİL AYDOĞDU

2. EREN GÜVEN

2018 Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Bilecik cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 51,4’ünü alırken, Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 2,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Bilecik milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Bilecik Cumhur İttifakı oy oranı % 52,6 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bilecik oy oranı yüzde 43,4’ünü aldı. CHP Bilecik’te 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Bilecik’te kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bilecik milletvekilleri şunlardır:

  1. Selim Yağcı (AK Parti)
  2. Yaşar Tüzün (CHP)

2018 Bilecik’te hangi parti ne kadar oy aldı?

Bilecik 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 43,3
  2. CHP % 28,2
  3. İYİ Parti % 14,1
  4. MHP % 9,3
  5. HDP % 3,4

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Bilecik yerel seçim sonuçları

CHP Bilecik Belediye başkan adayı Semih Şahin oyların % 42,36’sını alırken, AK Parti adayı Nihat Can ise oyların % 42,02’sini aldı.

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