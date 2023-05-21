Bilecik seçim sonuçları,

dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Bilecik’te seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Bilecik seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonuçları,