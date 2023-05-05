Bilecik seçim sonuçları
2023 seçimleri Bilecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Bilecik cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bilecik milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK PARTİ BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HALİL ELDEMİR
2. HÜSNÜ ERSOY
MHP BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İBRAHİM BAĞ
2. TACETTİN GÜVEN
CHP BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. YAŞAR TÜZÜN
2. VEDAT KAZICI
İYİ PARTİ BİLECİK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HALİL AYDOĞDU
2. EREN GÜVEN
2018 Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Bilecik cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 51,4’ünü alırken, Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 2,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.
2018 Bilecik milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Bilecik Cumhur İttifakı oy oranı % 52,6 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bilecik oy oranı yüzde 43,4’ünü aldı. CHP Bilecik’te 1 milletvekili çıkardı.
2018 seçimi: Bilecik’te kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bilecik milletvekilleri şunlardır:
- Selim Yağcı (AK Parti)
- Yaşar Tüzün (CHP)
2018 Bilecik’te hangi parti ne kadar oy aldı?
Bilecik 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 43,3
- CHP % 28,2
- İYİ Parti % 14,1
- MHP % 9,3
- HDP % 3,4
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Bilecik yerel seçim sonuçları
CHP Bilecik Belediye başkan adayı Semih Şahin oyların % 42,36’sını alırken, AK Parti adayı Nihat Can ise oyların % 42,02’sini aldı.