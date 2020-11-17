Bilim’i Herkese Ulaştırabilmek - Dusge

Gündelik işlerimizi hallettikten sonra kendimizi geliştirmek, yeni fikirler ve düşünceler öğrenmek için çeşitli kaynaklardan araştırmalar yaparız. Ancak ne yazık ki ülkemizde, bizleri bilimsel içeriklerle buluşturabilen güvenilir kaynak sayısı çok az. Bugün sizlere tam da bu sorunu çözmek için oluşturulan bir web sitesinden bahsedeceğiz. Dusge adı ile yayın yapan bu platform, çok kısa sürede oldukça kaliteli bilimsel içerikler üreterek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Twitter’da ulaştıkları büyük kitleler ve yayınladıkları 500 üzeri profesyonel makale ile hayatımıza resmen bomba gibi düşen Dusge, bu içerikleri yayınlarken reklam da göstermiyor. Kulağınıza tuhaf geliyor değil mi? Profesyonel makaleler, eğlenceli içerikler yayınlayan kaliteli bir bilim platformu ama en ufak reklam bile yok. Reklam yoksa kesin bağış topluyorlardır da diyebilirsiniz ancak yanılıyorsunuz. Bağış da toplamıyorlar. Amacı gerçekten bilim’i herkese ulaştırmak olan kaliteli bir web sitesi hayal gibi görünse de, Dusge bu algıyı yıkarak kanlı canlı şekilde karşımıza dikiliyor.

Peki sadece bilim mi? Hayır! İşte Dusge’yi diğer sitelerden ayıran özelliklerden birisi de bu. Bünyesinde barınan yazar kadrosunun tecrübesi o kadar derin ki, en detaylı sağlık makalelerinden tutun da doğanın en bilinmedik bilgilerine kadar bir çok konuda ciddi araştırmalar yaparak kullanıcılarına en saf ve en kaliteli bilgileri sunuyorlar. Aslında biz de bu platform’u yayınladıkları bir doğa makalesi sayesinde tanıdık. Hamam böceği üzerine yaptıkları derinlemesine araştırma, uzun yıllar boyunca entomoloji alanında sağlam bir yer edecek gibi görünüyor.

Hepimizin de bildiği üzere gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımı oldukça yaygınlaştı ve bu sayede de oldukça fazla içerik üreticisi ortaya çıktı. Ancak çok fazla içerik üreticisi demek, alanında uzman olmamasına rağmen içerik üretmeye çalışan insanlar anlamına da geliyor. Aslına bakarsanız bu gerçekten çok büyük bir sorun. Bir insan alanında uzman değilse ama kitlelere ulaşabiliyorsa, insanlara hatalı ve eksik bilgiler verebilir. Sonuçta bir bilgiyi yanlış öğrenirseniz, o bilgiyi başkalarına anlattığınızda onların da yanlış öğrenmesine neden olabilirsiniz. İşte bu tür sorunlarla karşılaşmamak için "dusge.com" gibi kaliteli ve güvenilir bilim sitelerini takip etmek çok önemli.