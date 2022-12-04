Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Kars, Batman, Hakkari, Bitlis toki arsa sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ 1 milyon arsa projesinde başvurular 15 Kasım’da sona erdi. Sosyal Konut Arsa Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Hakkari, Bingöl, Bitlis TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari, Bingöl, Bitlis arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

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Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kars, Batman, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Batman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

Bitlis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,