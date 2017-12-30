Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs konusunda binlerce teşekkür aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 gün süren Afrika ziyaretine eşlik ettiğini söyleyen Emine Erdoğan, “Orada gördüğüm manzara, insanlığın yeni bir ruha, silkinişe ne kadar muhtaç olduğu idi. Bugün batının küresel barış söylemi eylem olmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmiyor. Afrika’nın bakir, verimli toprakları gerçek sahiplerine döndürülmediği sürece hiç karşılık bulmuyor. Sudanlı bir çocuk refah içinde yaşayan yaşıtları ile eşit şartlara kavuşmadığı sürece adalet ve insan sevgisi söylemi eksik kalıyor" dedi.

MİLLETİMİZE MÜTEŞEKKİRİZ

"Sevgi davranışla ispatlanabilir" Erdoğan, şunları aktardı: "Sevgi insana sorumluluk yükler. Afrika’da muhatap olduğumuz resmi makamlar ve halktan insanlar, yaratılanı yaratandan ötürü seven milletimizin asil ruhu karşısında ne kadar müteşekkirler anlatamam. Bizler de sizler adına kabul ettiğimiz bu teşekkürü burada sizlere ulaştırmak istiyoruz”

BU COĞRAFYANIN SÖYLEYECEKLERİ VAR

Emine Erdoğan şöyle devam etti: "Emin olun Afrika size minnettar, dünya sizin zarafet ve basiretinize muhtaç. İnandığımız değerleri cesaretle savunduğumuz sürece karşılık bulmaması imkansız. Özellikle Kudüs konusunda Türkiye’nin liderlik yaptığı yeni gelişmeler ziyaret ettiğimiz Sudan’da, Çad’da ve Tunus’ta öylesine karşılık bulmuş ki, bu güzel milletin, sizin gıyabınızda binlerce teşekkür aldık. Bin yıldır bu topraklarda hep bir arada yaşamış, asla dağılmamış, sömürge olmamış, özgürlüğe aşık bu milleti saygıyla anıyorum. Bu coğrafyanın dünyaya söyleyeceği çok şey var, yeter ki tarihi ve kültürel mirasımızı bugün tüm dünyaya tercüme edebilelim” şeklinde konuştu.