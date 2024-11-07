ABD'de başkanlık seçimlerinde sonuçlar henüz resmileşmemişken, Bitcoin yüzde 7 artışla 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Böylece Bitcoin, Mart ayındaki rekorunu kırmış oldu.

Bugün Bitcoin ne kadar? 7 Kasım 2024

Bitcoin 74.470 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trump'ın zaferini ilan etmesiyle bitcoin yükselişe geçti

Çarşamba günü Bitcoin, Investing.com Index üzerinde 10,17% oranında değer kazanarak $76.158,2 seviyesinden işlem gördü. Bu 8 Ağustos tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış.

Bitcoin'in seçim sonrası seyri

Bitcoin, 2016 ve 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ardından güçlü bir direnç göstererek seçim günü fiyatının altına hiç düşmedi. Bazı analistler, bu seçim sonrası yükseliş ivmesinin tekrar edebileceğini düşünüyor.

Bu bağlamda, Bitcoin'in 100.000 dolara doğru bir ralliyi tetikleme ihtimali üzerinde duruluyor. Buna rağmen yatırımcılar, kısa vadede Bitcoin’in 75.000 dolar üzerinde kalıp kalamayacağı ile yakından ilgileniyor.







