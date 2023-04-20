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2023 Bitlis Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta?

2023 Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklanan takvime göre 21 Nisan Cuma günü kutlanacak. Bayram namazı ise Bitlis'te 05.59'da kılınacak. İslam alemi için büyük bir öneme sahibi bugünde Bayram namazını kılmanın birçok fazileti bulunuyor. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazının fazileti nedir? İşte soruların cevapları.

11:27 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bitlis Namaz Vakitleri

Bitlis Namaz Vakitleri

Ramazan-ı Şerif ayının sona ermesi Bayramın gelmesiyle birlikte Bayram namazı vakitleri ve kılınışı Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Bitlis’te bayram namazı saat 05.59’da kılınacak. Bayram namazının kılınışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTLİS BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Bitlis Bayram namazı saati
05.59
olarak belirlendi. Bitlis ve diğer illerin Bayram namazı vakitlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.




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1 saat önce
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