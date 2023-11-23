Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu.
BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
BOLU DAĞI’NDA SAĞANAK VE SİS ETKİLİ OLDU
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini düşürdü.
Bölgede sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu.
Güzergahta Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteren sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip ve hatalı sollamak yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
METEOROLOJİ YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İzmir: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12