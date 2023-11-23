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Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu

Bolu, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu. Güzergahta Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteren sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip ve hatalı sollamak yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Bolu 5 günlük hava durumu haberimizde.

10:57 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu.

’da sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip ve hatalı sollamak yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Bolu 5 günlük
haberimizde.

BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bolu 5 günlük hava durumu için

BOLU DAĞI’NDA SAĞANAK VE SİS ETKİLİ OLDU

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu.

Güzergahta Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteren sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip ve hatalı sollamak yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların
çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Parçalı ve çok bulutlu 15
: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12



#Bolu
#hava durumuü
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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