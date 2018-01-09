Bolu Haberleri - Cinayet hırsızlık ve diğer suçlardan 319 kişi tutuklandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde görev alanına giren konularla ilgili yaptıkları çalışmaların istatistiki verilerini paylaştı.

Bolu’da geçtiğimiz yıl meydana gelen 8 cinayette, zanlıları kısa sürede yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen 837 kasten yaralama olayında ise toplam 964 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti.

İl genelinde gerçekleştirilen 62 hırsızlık olayında gözaltına alınan 131 kişiden 67’si, haklarında değişik şuçlardan yakalama kararı bulunan 549 kişiden de 244’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş ve kumara geçit verilmedi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fuhuş ve kumara karşı yapılan çalışmalarda, fuhuş yaptığı tespit edilen 12 kişiye idari, 20 kişiye adli işlem yapılarak 46 bin 663 lira idari para cezası, 11 ikamete 30’ar gün kapatma kararı verildiği, kumar oynattığı tespit edilen 10 şahsa adli işlem, kumar oynadığı tespit edilen 41 şahsa ise 9 bin 307 lira idari para cezası uygulandığı, kumar oynandığı tespit edilen 10 işyerinin de 15-30 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.

Yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda ise, 23 adet tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek 81 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı ifade edildi.