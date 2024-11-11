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Meteoroloji'den Bolu için yağış uyarısı: Bolu'da yağış ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? 11-12 Kasım Bolu hava durumu

Meteoroloji'den Bolu için yağış uyarısı: Bolu'da yağış ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? 11-12 Kasım Bolu hava durumu

15:1811/11/2024, Pazartesi
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Bolu hava durumu
Bolu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu'nun da yer aldığı birçok ilde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den Bolu yağış tahmini sonrası anlık Bolu hava durumu merak kazandı. Bolu'da yağış ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? İşte 11-12 Kasım güncel Bolu hava tahmini....

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 KASIM 2024

Bolu'da bu hafta hava sıcaklıkları düşerken, bölge genelinde yağış bekleniyor. Bugün (11 Kasım) öğleden sonra başlayacak olan yağmurlar, hafta boyunca etkili olacak. Sıcaklıklar 5-10 derece arasında değişirken, gece saatlerinde ise soğuk hava hakim olacak. Özellikle dağlık alanlarda kar yağışı riski de bulunuyor. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve trafikle ilgili dikkatli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.


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