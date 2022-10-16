Meteoroloji'den Bolu için yağış ve sis uyarısı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor. Yumrukaya ile Kaynaşlı arasında sağanak aralıklarla etkili olurken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görülüyor.

Bolu hava durumu nasıl?

Sis nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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