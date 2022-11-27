Bolu TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularında İlk Evim başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuruların ardından TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, sosyal konut kura çekilişlerini 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan illeriyle başlattı. Peki, Bolu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bolu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Bolu TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor. Bolu TOKİ kura çekilişi 1 Aralık’ta yapılacak.

Bolu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bolu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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BOLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Bolu'da TOKİ konutları nerede yapılacak?

Bolu Yeniçağa’da 206, Mengen’de 204, Bolu merkezde 200, Kıbrısçık’ta 198, Dörtdivan’da 94 konut yapılacak

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.

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TOKİ konutları taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.