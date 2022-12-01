Bolu TOKİ kura çekimi canlı yayın: Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da kura çekilişi yapılacak.
Bolu TOKİ kura çekililişi isim listesi
Bolu TOKİ merkez kura sonuçları
- Cavit Öztürk
- Yılmaz Kaymaz
- Şerife Özcan
- Alaettin Bozkurt
- Bayram Kaysanak
- Nizamettin Er
- Nezaket Erdoğan
- İbrahim Akkaya
- Ali Kemal Alptekin
- Sabri Karaarslan
- Atike Erişmiş
- Mert Alpteker
- Cafer Aydemir
- Kadir Pişiren
- Süleyman Koçyiğit
- Derya Köse
- Yakupcan Kılıç
- Betül Yıldız
- Sündüz Eroğlu
- Birol Torunoğlu
- Mesut Güder
- Jale Soner Canbolat
- Safiye Arslantürk
- Selami Bal
- Nadide Baykal
- Şerefe Akgül
- Lütfi Akbıyıkoğlu
- Şerife Ayten
- Murat Tutar
- Pamuk Güven
- Muhittin Ayaz
- Kader Özen
- Orhan Fezioğulları
- Mustafa Şahin
- Asiye Kıvrak
- Şerafettin Altın
- İsmail Meniz
- Abdullah Katı
- Neşe Özboyacı
- Seyhan Kayabaşı
- Taliye Öztozan
- Sefer Can
- Ayşegül Demir
- Metin Hıdır
- İbrahim Alakuş
- Mehmet Ünal
- Hayrullah Çiloğlu
- İbrahim Akçaköse
- Kadriye Sarıer
- İhsan Güden
- Hatice Güler
- Celalettin Aydın
- Hasan Yaman
- Feridun Cavaç
- Faik Ertabak
- Havva Acar
- Ekrem Narin
- Hakkı Derin
- Yüksel Tanrıkulu
- Mustafa Cantürk
Elber Zeki Büyükgüçlü
Doğukan Akcakavak
Muhammed Cihad çimen
İrem Beken
Ramazan Yücel Tayhan
Harun Emre Kaya
Turgut Erdoğan
Mustafa Danışman
Okan Kaya
Hilal Öztürk
Hayati Ceyhan
Şehide Sena Altan
Hakan Türkan
Yasin Gökay
İlknur Çakır
Alper Batar
Batuhan Altunel
Mücahit Budak
Seren Güler
Sefa Canlıol
Mohammad Alhalabe
Can Burak Arslan
Özkan Gerboğa
Sercan Açıkel
Şeyma Uludaş
Mustafa Arda Kıyasoğlu
Ahsen Sevra Aslan
Burak Duran
Necati Yurt
Zeynep Yüseyra Kaya
Onur Bayraklı
Lokman Atay
Sedat Ünal
Selen Gökçe
Ufuk Öztürk
İbrahim Durak
Muhammed Hakan Çetinkaya
Vedat Kurt
Nurcan Fırtına
Nurullah Soy
E-DEVLET BOLU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Bolu’da TOKİ hangi ilçelere konut yapacak?
TOKİ 5 bin 615 ev için ilk temeli attı. Temel atılan şehirler arasında Bolu’da yer alıyor. Bolu’da Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ kurası çıkmayanlar başvuru ücret iadesini ne zaman alacak?
"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.