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Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı. Haftanın ilk iş gününe BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 artışla 5.051,64 puandan başladı. Geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çarşamba günü işleme açılan BIST 100 endeksinin 3 işlem günü toplamındaki değer kazancı ise yüzde 0,58 düzeyinde gerçekleşti.

10:25 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son durum

Deprem felaketinin ardından borsa bir dizi önlemin ardından geçtiğimiz hafta yeniden işleme açıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.49 oranında artışla 5051 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 5.051,64 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,34'le metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, cuma gününü kaç puanla tamamladı?

BIST 100 endeksi, cuma günü dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı. Geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çarşamba günü işleme açılan BIST 100 endeksinin 3 işlem günü toplamındaki değer kazancı ise yüzde 0,58 düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul

Analistler Borsa İstanbul yorumu

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



#Borsa İstanbul
#Borsa İstanbul açılışı
#BIST 100 endeksi
40 dakika önce
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Borsa yeni güne yükselişle başladı
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