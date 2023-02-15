Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Kurum, 387 bin 346 binada 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimin incelendiğini, 71 bin 174 bağımsız birim orta hasarlı, 224 bin 923 bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 640 bin 131 bağımsız birim az hasarlı olduğunu açıkladı. Peki hangi ilde ne kadar hasarlı, az hasarlı ve acil yıkılacak bina var?