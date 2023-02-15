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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4.944,31 puana yükseldi

Borsa İstanbul 8 Şubat'tan bu yana kapalı kalmıştı ve işlemlere bugün açıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 9,74 değer kazanarak 4.944,31 puana yükseldi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

13:41 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da son durum nedir?

Borsa İstanbul'da son durum nedir?

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında 8 Şubat 2023 tarihinde işlemlere kapatılmıştı. Bugün ise işlemler yeniden başladı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 438,96 puan değer kazanarak 4.944,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,92 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.


Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor
Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri deprem en çok etkilenen ilçeler oldu. Binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor. Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ağır hasarlı olarak değerlendiriliyor. Peki bina hasar tespiti nasıl yapılır? İşte hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık binanın tespitindeki kriterler.


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2 saat önce
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4.944,31 puana yükseldi
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