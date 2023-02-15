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Borsa İstanbul'da son durum nedir?
Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında 8 Şubat 2023 tarihinde işlemlere kapatılmıştı. Bugün ise işlemler yeniden başladı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 438,96 puan değer kazanarak 4.944,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,92 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,99 ile iletişim oldu.
BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.
5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.