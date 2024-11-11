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Borsa İstanbul’da son durum: Borsa günün ilk yarısında yükseldi: Trump'ın söylemleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor

Borsa İstanbul’da son durum: Borsa günün ilk yarısında yükseldi: Trump'ın söylemleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor

15:4411/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şu anda borsa kaçta?
Şu anda borsa kaçta?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı. ABD'de başkan seçilen Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. İşte detaylar.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 yükselerek 9.265,62 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,8 puan artışla 9.265,62 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da değeri en düşük ve yüksek olan şirketler

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.215,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile turizm, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,46 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

Borsa yükselir mi düşer mi?

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik ise devam ediyor.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini bildirdi.



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