Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 yükselerek 9.265,62 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,8 puan artışla 9.265,62 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.215,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile turizm, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,46 ile spor oldu.