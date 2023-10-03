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Borsada eylül ayının en fazla kazandıranı Trabzonspor oldu: İşte takımların hisse kazançları

Geçen ayı yüzde 21,3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu. Spor kulüplerinin geçen yıl kapanış performanslarına bakıldığında en çok kazandıran Beşiktaş oldu. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, eylülde yüzde 634'lük artışla 7 katını aştı. Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 76,5, Fenerbahçe yüzde 39,9, Trabzonspor yüzde 36,7 kazandırdı.

16:19 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
"Borsa ligi"nde eylül ayının şampiyonu Trabzonspor oldu.

"Borsa ligi"nde eylül ayının şampiyonu Trabzonspor oldu.

Spor endeksi, geçen ay yüzde 5,5 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise eylül ayını yüzde 5,3 kazançla tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 21,3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu.

Trabzonspor'un Nenad Bjelica ile sahada gösterdiği iyi performans borsaya yansıdı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un, teknik direktör Nenad Bjelica ile sahada gösterdiği iyi performans borsaya da yansıdı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.

Trabzonspor'un ardından yatırımcısına en çok kazandıran 2. spor şirketi olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 21,1 arttı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iddiasını sürdüren Beşiktaş, gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla da öne çıktı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı ne kadar?

Spor kulüplerinin geçen yıl kapanış performanslarına bakıldığında en çok kazandıran Beşiktaş oldu.

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, eylülde yüzde 634'lük artışla 7 katını aştı.

Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 76,5, Fenerbahçe yüzde 39,9, Trabzonspor yüzde 36,7 kazandırdı.

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