|
Özgün

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,89 artışla 5.603,48 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,48 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 5.603,48 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile madencilik oldu. Peki borsa yükselecek mi? İşte detaylar.

10:41 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Borsada son durum ne? Borsa yükselecek mi?

Borsada son durum ne? Borsa yükselecek mi?

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,89’luk yükselişle başladı. Endeks, 49,48 puanlık artışla 5.603,48 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

BORSA YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle risk iştahının desteklendiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin tahminlerin arttığını belirten analistler, para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 24'e geriledi.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa
#BIST
#Borsa İstanbul
#Bankacılık
#madencilik
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr 2023 EKYS sonuç sorgulama sayfası