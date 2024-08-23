Altın fiyatları son durum, gram ne kadar, çeyrek kaç TL? Altın düştü mü çıktı mı? sorusu yatırımcı tarafından merak konusu. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine odaklandı. Bugün alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalıçarşı gündemini yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte, 23 Ağustos 2024 Cuma güncel altın fiyatları...