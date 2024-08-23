Petrol, genellikle dolar cinsinden işlem görür. Doların değer kazanması, petrolün diğer para birimleri cinsinden fiyatını düşürebilir. Peki Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Dün 77,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,03 dolardan alıcı buldu.
Haftanın son gününde yatay seyreden petrol fiyatları hafta başından bu yana yüzde 0,50 düşüş gösterdi. Fiyatların düşüşünde dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerinde yavaşlayan talep ve Orta Doğu'da devam eden ateşkes müzakereleri etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıflayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 77,97 ile 79,90 dolar aralığının direnç, 76,04 ile 74,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.