Brent petrolü ne kadar oldu? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Brent petrol fiyatları oldu. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 98,36 dolardan işlem görüyor. Brent petrolü ne kadar oldu? 2022 Brent petrolü fiyatı haberi sizlerle..

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