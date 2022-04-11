Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Brent petrol fiyatları oldu. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 98,36 dolardan işlem görüyor. Brent petrolü ne kadar oldu? 2022 Brent petrolü fiyatı haberi sizlerle..
Brent petrolü ne kadar oldu?
- Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 98,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.
- Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor.
- Stratejik rezervlerden yapılacak satışın, piyasada bir süredir devam eden daralmayı gelecek aylarda hafifletmesi ve fiyatların yükselişini azaltması bekleniyor.
- Uzmanlar, söz konusu hamlenin gelecek 6 ay için piyasaya günlük 1,3 milyon varil sunulması anlamına geldiğini, bunun da piyasadaki 1 milyon varillik Rus petrolü boşluğunu tamamlamaya yeterli olacağını tahmin ediyor.
- Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.
- Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmadığına ilişkin soru üzerine, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini ifade etti.
- Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta başlayan ve halen devam eden kademeli kapanma da talep daralması endişelerini tetikleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
- Brent petrolde teknik olarak 99,17 ile 100,60 dolar aralığının direnç, 97,02 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Brent petrolü nedir?
- Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.
- Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.
- Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.