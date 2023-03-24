NBA Doğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Cleveland Cavaliers, konuk olduğu konferans altıncısı Brooklyn Nets’i 115-109’luk skorla geçti. Cleveland’da 31 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle mücadeleyi tamamlayan Donovan Mitchell, galibiyetin mimarı oldu. Toplamda 46. galibiyetini elde eden konuk ekipte Caris LeVert 18, Evan Mobley ve Darius Garlad da 17’şer sayıyla katkı verdi. Cleveland’da milli basketbolcu Cedi Osman da 22 dakika 59 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asist üretti. Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.