Brooklyn Nets 114-116 Cleveland Cavaliers
NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets’i 116-114’lük skorla yendi. Cleveland’da Cedi Osman, müsabakayı 8 sayı ve 2 ribaund ile tamamladı.
BROOKLYN NETS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Orlando Magic: 111 - New York Knicks: 106
Brooklyn Nets: 114 - Cleveland Cavaliers: 116
New Orleans Pelicans: 115 - Charlotte Hornets: 96
Los Angeles Clippers: 127 - Oklahoma City Thunder: 105