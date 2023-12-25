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Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 25-29 Aralık yurtta hava durumu

Meteoroloji 25 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili olurken Batı illerinde ise soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli bir havaya bırakacak. Aralık ayının sonuna yaklaştıkça kar yağışı beklentisi artıyor. Peki, kar yağışı olacak mı? Hangi illerde kar yapacak? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte 25-29 Aralık il il hava durumu...

09:01 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:47 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı ve Orta Karadeniz'de 2 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İL İL HAVA DURUMU 25 ARALIK 2023

Ankara: Az bulutlu ve açık 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Çok bulutlu, kuzey ilçeleri kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı 11



#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
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