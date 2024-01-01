BU HAFTA MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbide kazanan çıkmadı ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 44'e yükselterek liderliğini korudu. Galatasaray ise aynı puanla ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Fenerbahçe - Galatasaray maçının özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.