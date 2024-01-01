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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig 19. hafta heyecanı 5 Ocak Cuma günü 3 karşılaşma ile başlayacak. 1. devrenin son haftasında birbirinden çekişmeli maçlar futbol severleri bekliyor. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK evinde Pendikspor’u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Galatasaray ve Konyaspor arasında olacak. 1. Lig’de ise 1. devre maçları tamamlandı. Peki, Süper Lig ve 1. Lig maçları ne zaman? İşte haftanın fikstürü.

13:34 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 19. hafta heyecanı 5 Ocak Cuma günü 3 karşılaşma ile başlayacak.
Trendyol Süper Lig 19. hafta heyecanı 5 Ocak Cuma günü 3 karşılaşma ile başlayacak.
’de devre arası için son hafta! Ligin 19. haftasında takımlar son maçlarını oynayacak ve devre arasına girilecek. 19. hafta Gaziantep FK - Pendikspor, Antalyaspor - Alanyaspor ve
- Kasımpaşa maçları ile başlayacak. Trendyol Süper Lig 19. hafta maç fikstürü haberimizde.

BU HAFTA MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig’de 19. hafta maçları 5 Ocak Cuma günü başlayacak ve 7 Ocak Pazar günü sona erecek. Ardından ligde devre arasına girilecek. Süper Lig 19. hafta maçları ise şu şekilde;

TRENDYOL SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig’de 17. haftanın tamamlanması ile birlikte devre arasına girildi. 1. Lig 2. devresi ise 12 Ocak Cuma günü Sakaryaspor - Göztepe maçı ile start verecek.

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Trendyol Süper Lig
#1. Lig
#TFF
16 dakika önce
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçları ne zaman?