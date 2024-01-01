Trendyol Süper Lig 19. hafta heyecanı 5 Ocak Cuma günü 3 karşılaşma ile başlayacak.
BU HAFTA MAÇ VAR MI?
BU HAFTA MAÇ VAR MI?
Trendyol Süper Lig’de 19. hafta maçları 5 Ocak Cuma günü başlayacak ve 7 Ocak Pazar günü sona erecek. Ardından ligde devre arasına girilecek. Süper Lig 19. hafta maçları ise şu şekilde;
TRENDYOL SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol 1. Lig’de 17. haftanın tamamlanması ile birlikte devre arasına girildi. 1. Lig 2. devresi ise 12 Ocak Cuma günü Sakaryaspor - Göztepe maçı ile start verecek.
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Trendyol Süper Lig
#1. Lig
#TFF
16 dakika önce