Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelledi ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Sinop, Kırklareli, Kastamonu ve Balıkesir'de bugün yağmur beklenirken, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, batı ve güney illerinde ise normaller seviyesinde seyretmesi öngörülüyor. Hafta sonu (26 Ekim-27 Ekim) hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il hafta sonu hava durumu raporu...
Bugün, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu...
Bölgelere göre hava durumu (26 Ekim Cumartesi hava durumu)
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ 25°C
Az bulutlu
İZMİR 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 18°C
Az bulutlu
VAN 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C
Az bulutlu ve açık